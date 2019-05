Européennes 2019 : les non inscrits sur les listes électorales pourront voter

Des dizaines d’administrés de Tahiti et Moorea ont découvert qu’ils ne figuraient plus sur les listes électorales de leur commune. La conséquence de la mise en place d’un répertoire électoral unique, qui centralise l’ensemble des données, gérées à présent par l’INSEE. Si les listes ont été débarrassées des électeurs qui ont déménagé, qui sont décédés ou privés de leurs droits, d’autres ont également disparu. Un constat établi dans la France entière mais plus encore ici, où le nom d’usage et de naissance diffère fréquemment.Dans un communiqué, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française explique toutefois que des recommandations ont été données aux présidents des bureaux de vote qui feront preuve de discernement et qui pourront tout de même inscrire manuellement sur la liste d’émargement les personnes qui se présenteront le jour du scrutin et qui sont notoirement reconnues comme étant électeur dans le bureau de vote, en justifiant de leur identité et de leur lieu de résidence.