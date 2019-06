Etat-civil : dispositif de recueil indisponible le 18 juin à Faa'a

Mardi 18 juin, le dispositif de recueil de traitement des demandes de passeports et carte d’identité sera indisponible toute la journée à la mairie de Faa'a. Aucune demande ne pourra être enregistrée par le service de formalités civiles et aucun titre d’identité ne pourra être remis ce jour-là.



En effet, pour prévenir et renforcer la lutte contre la fraude, le service de formalités civiles, avec l’autorisation du Haut-commissariat, procédera à la destruction de plus de 900 titres d’identité. Les passeports et cartes d’identités concernés par cette opération sont ceux récupérés à l’occasion du dépôt d’une nouvelle demande ou ceux non réclamés sous trois mois.



Pour plus de renseignements, se rapprocher du service formalités civiles au 40 800 960.