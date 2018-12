Ce samedi 15 décembre, l'élection de Miss France 2019 sera diffusée en direct sur TNTV à partir de 10 heures , et elle sera également retransmise sur deux écrans géants sous le chapiteau de la Présidence de la Polynésie. 200 chaises seront installées pour l'occasion.Pour des raisons de sécurité et d’organisation, il est demandé à chacun de se présenter au moins une heure avant l’événement, soit à 9 heures, et bien-sûr, de venir avec ses banderoles afin de soutenir Vaimalama Chaves, et de quoi se restaurer.