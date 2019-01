Deux vols Air France annulés (AF076 et AF077)

Communiqué

La compagnie Air France informe dans un communiqué qu’en raison d’un incident informatique majeur à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et du couvre-feu des arrivées internationales à Los Angeles, le vol AF076 en provenance de Paris puis Los Angeles du Jeudi 17 janvier et le vol AF077 à destination de Los Angeles puis Paris du vendredi 18 janvier sont annulés."Actuellement, toutes nos équipes sont mobilisées afin de trouver des solutions de réacheminement dans les plus brefs délais pour tous les clients concernés par cet événement, explique la direction d'Air France Polynésie française. Tous les passagers ayant laissé leurs contacts mail ou leurs numéros de téléphone portable seront informés de ces modifications."Pour des renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site www.airfrance.pf, rubrique « actualité des vols ».