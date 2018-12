Des parkings supplémentaires à la plage Vaiava

À compter du samedi 22 décembre, des parkings supplémentaires seront mis à disposition des usagers de la plage de Vaiava, lieu dit PK 18. Ce parc de stationnement est situé sur le terrain attenant au site, côté Paea. L’entrée se fera par l’ouverture côté Faa'a et la sortie par l’ouverture côté Paea. Le terrain n’étant pas goudronné et n’ayant pas de marquage au sol, il est demandé à chaque visiteur de se ranger de manière à ne pas gêner ni l’entrée, ni la sortie.



Cette parcelle fera par la suite l’objet d’un aménagement pour augmenter le nombre de stationnement et les espaces de détente disponibles.