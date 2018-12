Décès de Tarita Sinjoux, ancienne représentante du Tahoeraa Huiraatira

C'est dans un post Facebook que sa famille a annoncé la triste nouvelle : Tarita Sinjoux est décédée ce mercredi 26 décembre des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle avait 64 ans.



Élue à l’assemblée de la Polynésie française le 15 mai 2001 sur la liste du Tahoeraa Huiraatira, Mme Tarita Alexandre épouse Sinjoux y a siégé jusqu’en 2013. Durant ses 12 années de mandat en qualité de représentante, elle a exercé les fonctions de secrétaire du bureau de l’assemblée, de présidente de la commission de l’économie et des finances et de membre de plusieurs commissions législatives et organismes extérieurs. Tarita Sinjoux était également très engagée, aux côtés de son époux, M. Benjamin Sinjoux, au sein de l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours.



Une veillée aura lieu ce vendredi soir à La Chapelle de Pirae. La levée du corps se fera le lendemain.