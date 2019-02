Décès de François Gommers, conseiller juridique bénévole à Faa'a

François Gommers est décédé vendredi dernier à l’âge de 72 ans à la suite d’une longue maladie. Il était très impliqué auprès de la population de Faa'a .



Pendant près de 20 ans à Tahiti, François Gommers était gérant de tutelle pour le tribunal de première instance de Papeete. C’est à titre bénévole auprès du tribunal qu’il préparait, assistait ou représentait une personne dans l’incapacité de se gérer elle-même. En 2013, il a proposé gracieusement et à titre bénévole de tenir une fois par semaine des conseils juridiques aux administrés de Faa'a. Il les conseillait et les orientait vers leurs démarches administratives et juridiques. Son accompagnement a permis à de nombreuses personnes de s’en sortir de situation délicate.



Son corps sera exposé ce jour, lundi 4 février à partir de 18 heures à la mairie de Faa'a dans le hall des formalités civiles puis se tiendra une veillée de prière à 19 heures. Ensuite suivra la levée du corps à 22 heures pour rejoindre la paroisse de Saint-Joseph de Faaa.