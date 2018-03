Course La Tahitienne : la circulation sera perturbée samedi

La course La Tahitienne aura lieu ce samedi à partir de 17h au départ de la mairie de Pirae.

La commune annonce que pour assurer la sécurité des participantes et le bon déroulement de cette manifestation, la circulation sur l’avenue Ariipaea Pomare sera réglementée à partir de 16h40.

Les barrages seront levés en fonction de l’avancée des participantes. La circulation devrait être totalement rétablie vers 18h15.

Il est demandé aux automobilistes de faire preuve d’une grande vigilance à l’approche des coureuses.

Les déviations de la circulation prévues :

➡️Déviation carrefour de la Fautaua

L’avenue Ariipaea Pomare sera totalement fermée à la circulation à partir de 16h40 pour permettre le départ de la course à 17h00 au départ de la mairie de Pirae.

➡️Les véhicules venant de Papeete seront orientés soit vers la rue Paul Bernière soit vers la rue Afarerii.



➡️Déviation rue Tihoni Tefaatau

Les véhicules remontant la rue Tihoni Tefaatau devront obligatoirement tourner à droite sur l’avenue Ariipaea Pomare.

➡️Déviation giratoire Hamuta

Les véhicules venant de la vallée de la Hamuta seront directement orientés vers Papeete sur l’avenue Ariipaea Pomare

➡️Déviation carrefour de l’hippodrome

A partir de 16h55, les véhicules descendant la rue Tuterai Tane seront obligatoirement déviés vers Arue.

➡️Déviation giratoire Gadiot

L’accès à la rue Gadiot sera barré sauf riverains. Par contre les véhicules pourront continuer à circuler uniquement sur la voie de gauche entre le giratoire Gadiot et le giratoire de Arue. La voie de droite sera réservée aux participantes.