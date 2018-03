Concert de la femme le 9 mars à Pirae

Le club Soroptimist international et la conservatoire artistique de Polynésie organisent le concert de la femme le vendredi 9 mars prochain à 19 heures.



Le spectacle se tiendra dans la grande salle de la mairie de Pirae.



Les élèves avancées des classes de 'ori tahitI, accompagnées de l'orchestre traditionnel de Te Fare Upa Rau, ouvriront le spectacle en dansant sur un texte de Mamie Louise Kimitete. Six formations de musique de chambre assureront la seconde partie classique avec un répertoire virtuose allant du tango argentin de Piazzola à Mozart et Villa Lobos.



Les recettes de cet événement financeront les œuvres caritatives du club, qui a choisi, cette année, de soutenir les actions du Foyer Pu o te Hau, accueillant les femmes victimes de violences conjugales.



La billetterie est ouverte à partir du mercredi 7 mars au secrétariat du conservatoire (Fabiola, tel 40 50 14 11) et le soir du concert, à partir de 17 heures sur place. Tarif unique : 2 000 francs. 300 places.



Renseignements : Najat Charreard au 87 73 21 47.