Collectes de sang les 12 et 13 mars

mardi 12 mars, à la mairie de Arue

mercredi 13 mars, dans la matinée, à la CCSIM de Papeete.

Pour rappel :

- Avant 18 ans, aucun don n'est autorisé

- Après 70 ans, aucun don n'est autorisé

- L’intervalle minimum entre 2 dons de sang total est de 8 semaines

- Sur une période d’un an, le nombre de dons de sang total est inférieur ou égal à :

4 fois / an pour une femme

6 fois / an pour un homme



Des collectes de sang publique sont organisées :