Collecte exceptionnelle des encombrants à Pirae

Des gants de protection

Un t-shirt de l’événement

Une casquette de l’événement

Une bouteille d’eau

Un casse-croûte et une bouteille de jus à la fin de l’opération

La commune de Pirae continue à mener son programme "Pirae Oire Ma" qui vise à sensibiliser la population sur les questions de l’environnement avec des actions de nettoyage des quartiers. La municipalité invite donc la population à se mobiliser pour participer à l’opération dans l’objectif de rendre propre leurs foyers, leurs quartiers et se débarrasser de leurs encombrants pour éviter les gîtes à moustiques.Des collectes exceptionnelles des encombrants de types 2 (meubles en bois), et encombrants de type 3 (ferrailles et plastiques) se tiendront hors calendrier habituel de ramassage de la commune.les enfants ne pourront pas participer pour des raisons de sécurité.Pour les participants qui se rendront physiquement sur les actions pendant les 3 journées, la mairie de Pirae met à disposition :