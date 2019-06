Collecte de produits d’hygiène intime au profit des femmes sans-abri

L’épicerie Eco Vrac organise, du 24 au 29 juin, une collecte de produits d’hygiène intime. Chacun pourra déposer lingettes et serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips et gel désinfectant à la boutique, située à Mamao.Au terme de la collecte, ces produits seront distribués aux femmes sans-abri de l’association Te Vaiete de père Christophe et à toutes celles qui n’ont pas les moyens de s’en offrir.Plus d’infos ici