Collecte de données biométriques pour les personnes souhaitant aller au Canada

Le 21 mars, le gouvernement du Canada offrira un service de collecte des données biométriques à Faa’a afin d’aider les Polynésiens qui ont présenté une demande de visa de visiteur, de permis d’études, de permis de travail ou de résidence permanente.



La collecte des données biométriques permet au Canada d’établir de façon sûre et précise l’identité d’un voyageur et d’améliorer sa capacité à traiter les demandes et l’entrée des personnes à leur arrivée au Canada.



Le service de collecte de données biométriques est offert dans le cadre d’un projet pilote unique, et qui exige que les données ne soient prélevées que tous les 10 ans pour les personnes qui souhaitent séjourner, étudier ou travailler temporairement au Canada



Quand : Jeudi 21 mars 2019

Heures : De 8h à 12h et de 12h30 à 16h

Lieu : Hôtel Intercontinental, Faa’a, Tahiti – Salle Pitate B