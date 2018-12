Rue Gaspard Coppenrath;

Rue Laurent Lebihan;

Avenue Ariipaea Pomare, tronçon compris entre l’intersection de la rue Afarerii et l’intersection de la rue Laurent Lebihan.

Dans le cadre de la cérémonie de clôture des Jeux de Polynésie qui se déroulera ce jeudi 20 décembre au stade Napoléon Spitz à Fautaua à Pirae, il est recommandé aux usagers de la route qui traversent la commune de Pirae entre 17h00 et 21h00 d’emprunter l’avenue du Général de Gaulle pour rejoindre Papeete ou Arue.Pour permettre le défilé des sportifs prévu à 18h00 à partir du Lycée Aorai pour rejoindre le stade Fautaua par l’avenue Ariipaea Pomare, la circulation sera interdite dans la rue Coppenrath dans les deux sens de circulation sauf pour les riverains et les urgences signalées.La police municipale de Pirae sera chargée d’assurer la sécurité des défilants. Les véhicules en provenance de Arue vers Papeete seront arrêtés au feu tricolore sur l’Avenue Ariipaea Pomare et l’intersection de la rue Le Bihan le temps du défilé.Pendant toute la durée du spectacle pyrotechnique prévu à 20h15, la circulation sera réservée aux véhicules de secours ainsi qu’aux riverains sur les voies suivantes :