La Société d'ornithologie de Polynésie (SOP) Manu organise une campagne de restauration des territoires du monarque de la vallée de Papehue le dimanche 12 août. Le rendez-vous est fixé à 8 heures sur le parking de la plage publique du Mahana Park, au PK19 entre Paea et Punaauia.



But de l'opération : contrôler les plantes envahissantes situées sur les territoires du monarque et planter des arbres indigènes à leur place.



La SOP Manu fournira les scies, les gants, une dizaine de casques et quelques instruments de plantation (pioches et pelles). La zone de plantation est située à environ 20 minutes de marche avec deux traversées de rivière et ne présente pas de difficulté d'accès.



Pour plus de renseignements : contacter Jean-François au 87261455 ou jfbutaud@hotmail.com.