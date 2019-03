C'est la semaine du ciné du 20 au 26 mars

Nouvelle semaine du cinéma du 20 au 26 mars dans les salles du Majestic et Pacific films. Les places seront vendues aux prix de 950 Fcfp pour la 3D et 700 Fcfp pour les projections en 2D.Un des films les plus attendus ce mois ci est Captain Marvel. Si vous n'y êtes pas encore allé, ce sera l'occasion.Retrouvez notre article sur les films à l'affiche cette année en cliquant ICI