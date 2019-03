Bureau des élections : une permanence assurée à Faa'a le samedi 30 mars

Pour pouvoir voter aux élections européennes du samedi 25 mai, pour la Polynésie, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour cela, le service Formalités civiles (État civil) de la commune de Faa'a sera ouvert samedi 30 mars de 8 à 10 heures.



S’inscrire sur une liste électorale est une démarche,désormais possible jusqu'au 31 mars 2019 et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant.



Pour vous inscrire, veuillez-vous munir d’une pièce d'identité récente et d’un justificatif de domicile.