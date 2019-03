Averses avec grains jusqu'à mardi à Tahiti et Moorea

​Météo France a placé les îles Sous-le-Vent en vigilance jaune pour les orages ce lundi. Dans l'archipel, un temps variable persiste jusqu'à mardi soir. Des passages d'averses et de grains orageux alternent avec des périodes ensoleillées ou d'accalmie. Les précipitations peuvent occasionnellement s'intensifier.



À Tahiti et Moorea, le temps reste variable jusqu'à mardi soir. Au programme : pluies et averses avec grains, et un risque orageux sur le relief en alternance avec des périodes d'accalmie ou d'éclaircie. Toutefois, les précipitations peuvent être localement de forte intensité, notamment sur les côtes Est et Nord et dans les vallées. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.



Ce lundi des internautes ont posté des vidéos de fortes pluies s'abattant notamment sur la côte Ouest de Tahiti. Plusieurs routes sont inondées.