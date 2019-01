La commune de Moorea-Maiao appelle la population de Moorea et tous les usagers de son lagon et son littoral à la plus grande vigilance. En effet, des bonbonnes de gaz vides , certainement issues également du Kura Ora 2, dérivent dans le lagon de l'île sœur.Les services de secours et sécurité sont mobilisés pour assurer la sécurité de la population. Mais si toutefois vous découvrez une bonbonne, ne la touchez pas.Contactez directement :- le JRCC : 16- la brigade de gendarmerie de Paopao : 40.55.25.05- les pompiers : 18- la police municipale : 40.56.36.36