Cette cérémonie rendra hommage aux 50 personnes tuées le 15 mars 2019 par un extrémiste de droite qui avait fait un c arnage dans deux mosquées dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Cette tragédie avait provoqué une onde de choc dans le monde entier et un élan de solidarité nationale avec les musulmans endeuillés.Diffusée sur TVNZ, la chaîne de télévision nationale néo-zélandaise, lapar Hilary Barry, Scotty Morrison et John Campbell.Cette cérémonie se tiendra en présence de nombreuses personnalités dont le