Vol AF4080 du 1er août DEPART ARRIVEE Paris CDG –

Los Angeles 11h35

(heure de Paris) 14h15

(heure de Los Angeles) Los Angeles –

Papeete 16h35

(heure de Los Angeles) 22h00

(heure de Papeete)

Vol AF4085 du 2 août DEPART ARRIVEE Papeete –

Los Angeles 00h10

(heure de Papeete) 11h15

(heure de Los Angeles) Los Angeles –

Paris CDG 13h35

(heure de Los Angeles) 09h15 le 3 août

(heure de Paris)

Dans un communiqué, la compagnie Air France informe ses clients qu’en raison d’un problème technique, le programme de ses vols est perturbé.Le vol AF076 (départ de Paris CDG le mardi 31 juillet 2018) et le vol AF077 (départ de Papeete le mercredi 1er août 2018), sont modifiés comme ci-dessous :VOL AF076 du mardi 31 juillet 2018 au départ de Paris CDG, à destination de Los Angeles et Papeete est modifié comme suit :ATTENTION : L’enregistrement à Papeete débutera le mercredi 1er août à 21h10 et fermera à 23h10. Tous les passagers sont invités à se présenter au plus tôt à l’aéroport de Tahiti Faa’a.Tous les passagers qui ont laissé leurs contacts mail ou leurs numéros de téléphone portable, seront informés de leurs nouveaux horaires de départ.