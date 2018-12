un réservé au service Express et partenaires étant essentiellement des entreprises

un affecté au service rapide pour l’envoi d’un colis unique

Heures d’ouverture du Fret Domestique

4h30 – 18h30 du lundi au vendredi

4h30 - 13h30 les week-ends et jours fériés

L’aérogare Fret de l’aéroport de Tahiti-Faa’a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de réaménagement. L'objectif : améliorer les conditions d’accueil du public.A compter du 14 décembre, de nouvelles installations seront disponibles. Six comptoirs sont dédiés à l’export des colis vers les îles seront ouverts dont :Pour pallier la forte affluence des fêtes de fin d’année, 2 comptoirs supplémentaires seront exceptionnellement déployés en zone d’attente.A terme un 7comptoir dévolu à l’information et à la préparation des colis sera mis en place.Exceptionnellement fermé le 1janvier 2019.Numéro de téléphone : 40 86 41 68