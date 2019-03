Jessica Doucet-Tuahu

Une trentaine d’élèves du lycée d’Uturoa à Raiatea ont manifesté ce vendredi matin pour le climat. Munis de pancartes, les défenseurs de l’environnement ont marché depuis l’établissement scolaire jusqu’au centre-ville pour sensibiliser les habitants sur le changement climatique et ses conséquences.À la mairie, les élèves avaient installé leurs affiches sur la clôture pour que les passants puissent s’informer. Manon Bardet, 10 ans seulement, est à l’origine de la manifestation : "On a vu une vidéo de Greta Thunberg qui a lancé une grève mondiale pour le climat, et donc j'ai décidé de reprendre la main, mais pour mon île. Ce qui était prévu, c'était de marcher de l'école jusqu'à la mairie, et de rester devant la mairie pour expliquer aux gens ce que ça implique le climat. Evidemment, il faut cesser le réchauffement climatique. (...) Il faut changer le système complètement parce que sinon ça ne marchera pas. (...) Nous, on n'a pas de voiture, on a que des vélos. On n'a pas de télé non plus. On essaie d'acheter le moins de choses possibles en plastique".