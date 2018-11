6e édition des Green Days à Carrefour Punaauia

Ce vendredi 16 et samedi 17 novembre, de 9 heures à 17 heures est organisée la sixième édition des Green Days à Carrefour Punaauia. Le thème retenu cette année est l'éco-consommation. L'objectif est de sensibiliser la population à maîtriser sa consommation par de bons réflexes : achats utiles, lecture des étiquettes, rangement de son réfrigérateur pour une meilleure conservation des aliments, produits ménagers et cosmétiques écolos, astuces "fait-maison" et "anti-gaspi", maîtrise de l’énergie et tri des déchets...



Plusieurs animations sont prévues dans la galerie marchande, avec un jeu Twister et un quizz qui sera distribué à l’entrée du supermarché et qui permettra de gagner un vélo par tirage au sort.