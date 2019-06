19 détenus de Nuutania portent plainte contre l'État

Au tribunal administratif ce mardi matin, pas moins d’une dizaine de requête a été examinée. 19 détenus de Nuutania portent plainte contre l’État et dénoncent leurs conditions de détention qu’ils décrivent comme inhumaines et dégradantes. Ils réclament à l’État le paiement d’indemnités compris entre 150 000 Fcfp et plus de 3 millions de Fcfp. Le tribunal administratif rendra sa décision le 28 juin.



Ce n’est pas la première fois que des détenus portent plainte contre l’État pour ces mêmes motifs. Les précédents avaient obtenu réparation.