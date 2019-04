L’éditeur et YouTubeur installé depuis quelques années à Moorea et qui a été condamné le 26 mars à six mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende des propos envers le colonel Arnaud Berltrame, mort dans l’attaque terroriste de Trèbes en métropole et provocation publique à la haine en raison de la religion, a décidé de faire appel.