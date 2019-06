​Gratuité des actes d'état-civil à Taiarapu-Est

Le conseil municipal de Taiarapu-Est a voté la gratuité des copies intégrales et extraits d'actes d'état-civil, ainsi que pour quelques autres documents.



Sont gratuits :

* actes de naissance, mariage, décès, reconnaissance, transcription de jugement déclaratif de naissance, transcription de jugement d'adoption plénière, déclaration conjointe de choix des noms, déclaration de changement de prénom, reprise de la vie commune, transcription de décès, acte d’enfant sans vie, transcription de jugement déclaratif d’absence

* 1er livret de famille

* 3e livret de famille (nombre de volets insuffisant)

* duplicata du livret de famille délivré en cas de divorce, de séparation, de mésentente entre les époux, de changement du sexe à l'état-civil

* attestation de recensement militaire



Sont payants :

* duplicatas du livret de famille en cas de perte, de vol, ou de détérioration

* certificats de résidence, de déménagement, de vie, de vie collective et de vie à charge, de non remariage, de non re-concubinage et de non séparation de corps

* attestations et procurations diverses

* photocopies

* faxes