Un an ferme pour avoir blessé son conjoint au couteau alors qu’il portait leur enfant

Ce soir du 17 mai dernier, la jeune femme avait bu des bières et de l’alcool fort avec une bande d’amis dans le quartier familial. De retour du travail, son compagnon de l’époque s’était mis en retrait du groupe, préférant se faire à dîner et s’occuper de leur fils.

Ce qui n’était pas du goût de sa compagne. La prévenue, décrite par la procureure comme « follement jalouse », suspectait sans raison son conjoint d’infidélité et allait jusqu’à ouvrir de faux comptes Facebook de femme pour tenter de le piéger.

« Elle est hyper jalouse et avec l’alcool, ça dérape à chaque fois », avait témoigné un membre de l’entourage du couple. Ce qui s’est effectivement passé le soir des faits, comme l’a raconté la victime aux gendarmes: « Elle a commencé à me faire de mauvais regards, puis une crise de jalousie. Elle a commencé à dire qu’il y avait quelque chose entre la cousine et moi. Elle a pris un couteau et s’est jetée sur moi. J’avais le petit dans les bras. J’ai pu mettre ma main devant ». L’homme s’en est tiré avec une profonde plaie nécessitant une intervention chirurgicale et 15 jours d’arrêt de travail. En outre, c’était la deuxième fois qu’elle l’agressait.

Dans ses réquisitions, la procureure a dépeint une jeune femme « relativement perverse, violente et éminemment dangereuse » et a réclamé une peine de 4 ans de prison, dont 2 ferme avec mandat de dépôt à l’audience.

Le tribunal s’est montré plus clément en prononçant 4 ans de prison dont un ferme et sans incarcération immédiate. Le jeune mère devra également suivre des soins et a interdiction de paraître au domicile de son ex conjoint.