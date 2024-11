Te natirara nō te tauturu te ha’apa’arira’a ‘o te mau pīahi piha 3

I te fare peretitenira’a teie rurura’a nā te mau pīahi no te piha 3 ‘e tupu ai, 76 pū ‘ohipa ‘aore ra taiete ‘i tītauhia. E i roto ato’a ‘i teie rurura’a, ‘e fa’atīaniani hia te tahua natirara ‘īritihia a tau ‘āva’e teie nei nō te nati te mau pīahi nō te piha 3 ‘e te mau taiete no te tauturu ra’a ihoa ia ratou i roto i te mā’imira’a ‘i te tahi pū ‘ohipara’a i te fenua nei no te ha’apa’ari ‘i tō rātou ‘ite ‘i ni’a ‘i te mau tōro’a ‘o tā rātou ‘e tītau ra ‘i te fare ha’api’ira’a.

« Te vai ra no te mau pīahi no te piha 3 te tahi tau ha’amātaura’a ia rātou. Teie nei, te tumu parau no te ‘ohipa, parau mau ‘e’ere i te mea ‘ōhie, tera ra ua ha’amau mai teie pū Dgee tā tātou tae noa atu te fa’aterera’a hau no te ha’api’ira’a ‘i te hō’ē tahua natirara no te fa’a’ōhie ‘i tā rātou ‘imira’a te mau vāhi nō te ha’apa’arira’a ia rātou. Mea ‘ana’anatae tā tātou mau tamari’i ‘i te fa’a’ohipa teie mau rāve’a ‘āpī, no te mea ua riro ato’a teie mau rāve’a ‘ei fa’ana’anataera’a ia rātou no te ‘imi haere teie mau vāhi ha’api’ipi’ira’a » te reo teie ‘o te fa’aterehau nō te ha’api’ira’a Ronny Teriipai.

3 mahana tei tārena-hia nō teie fārereiraa mai te 21-22 ‘e te 23 nō Novema nei. ‘E tupu te reira ‘i raro a’e ‘i te tāmaru no te pū peretetini raa. Ha’amata i te hora 7.30 tae atu i te hora maha ‘e te ‘āfa ‘i te ahiahi te mahana maha e te mahana pae, ‘e i te po’ipo’i mahana mā’a ‘e matara teie rurura’a ‘i te hora 8 ‘i te po’ipo’i ‘ōpani atu ai ‘i te hora 11 ‘i te avatea. Rurura’a teie ‘īriti-hia ‘i te mau pīahi, te mau metua ‘e te mau ‘orometua ha’api’i ato’a.