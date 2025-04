Polynesian Battle Games : une première journée intense !

Top départ pour les Polynesian Battle Games ! Ambiance électrique, tribunes pleines et athlètes motivés. Sur terre comme dans l’eau, les épreuves se sont enchainées pour le premier jour de compétition. Si certains ont souffert dès le premier WOD, d’autres étaient comme des poissons dans l’eau.

Comme Raihau Sienne : « On avait hâte de commencer par cette épreuve parce qu’on sait qu’on est assez à l’aise dessus. On a réussi à la gagner, c’est top pour rentrer dans la compétition. Ça met en confiance pour la suite ».

Des surprises, il y en a également eu. Une athlète venue d’Italie, Fabiena Idini, s’est ainsi imposée dans le premier WOD en catégorie Master 40.

« L’année dernière, j’ai vu sur Instagram des photos et j’ai pris la décision de venir ici pour les vacances et pour faire la compétition », a-t-elle indiqué.

Les Polynesian Battle Games séduisent donc au-delà des frontières du fenua, mais ils font aussi rêver les plus jeunes. Parmi les nouveautés cette année : une catégorie réservée aux 14-16 ans. Souvent l’occasion pour ses jeunes de suivre les traces de leurs parents.

« J’en fais depuis que je suis assez petit et je n’ai jamais arrêté. J’ai toujours aimé ça, surtout que c’est le sport de mon père aussi du coup ça nous fait un truc familial, c’est sympa », a témoigné Keanee Lardillier Cortez, 15 ans.

Pour d’autres, comme Hinalea Duchene, 16 ans, il s’agit aussi de montrer de quoi ils sont capables. « Je me sens bien. Ça me réconforte dans l’idée que je peux éventuellement décrocher une médaille. Et pour ce WOD, je me suis sentie assez bien. La charge elle était à 50 kg et je trouvais que ça allait », a indiqué la jeune fille.

La relève est donc bien là et prête à en découdre. La compétition se poursuit ce samedi avec 3 nouveaux WOD attendus, dont une épreuve inédite : le tir à l’arc. Force, précision et spectacle en perspective.