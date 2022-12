Orages: vigilance jaune sur l’ouest et le sud de la Polynésie française

Météo-France Polynésie a placé en vigilance jaune pour orages les zones : Mopelia, Îles Sous le Vent, Îles du Vent, Australes ouest, Australes centre et Rapa. Ces deux dernières sont également placées en vigilance jaune pour vent violent.





Météo ILES SOUS LE VENT

Ce week-end, le temps est perturbé de Mopelia aux îles sous le vent. Des averses et des grains parfois orageux vont alterner avec des périodes d’accalmie. Dimanche, les précipitations et les orages sont parfois très marqués, pouvant localement occasionner un gros cumul de pluie.

Vent généralement faible d’Est samedi et de secteur Nord dimanche. Rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à localement agitée sous grains. Houle longue de Nord moins d’1 mètre. Elle est croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest allant d’1 mètre 50 samedi, s’amplifiant à 2 mètres/2 mètres 50 dimanche.

Météo TAHITI ET MOOREA

Samedi, le ciel est voilé, doublé de passages nuageux bas. Les averses se cantonnent aux côtes Sud le matin avant de se généraliser l’après-midi, elles s’accompagnant parfois de grains voire d’un coup de tonnerre jusqu’en soirée. Dimanche, Le temps reste perturbé avec des précipitations plus marquées et orageuses, pouvant donner localement un gros cumul de pluie. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent généralement faible d’Est samedi et de secteur Nord dimanche. Rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à localement agitée sous grains. Houle longue de Nord moins d’1 mètre. Elle est croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest allant d’1 mètre 50 samedi, s’amplifiant à 2 mètres/2 mètres 50 dimanche.

Météo AUSTRALES

Ce week-end, le temps reste perturbé sur l’archipel malgré quelques timides éclaircies du côté de Rimatara. Les averses sont fréquentes et parfois accompagnées de grains localement orageux, et de forts cumuls de pluie sont possibles. Dimanche soir, retour progressif des éclaircies du côté de Rapa.

Samedi, vent assez fort de secteur Sud-Est sur l’archipel. Rafales à 60/70 kilomètres/heure vers Rimatara et Rurutu, pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure ailleurs, notamment sous grains. Dimanche, le vent devient modéré d’Est à Est-Nord-Est sur les îles du Nord et de Nord-Est à Rapa. Pointes à 60 kilomètres/heure.

Mer forte samedi, puis agitée dimanche. Samedi, houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 3 mètres. Conjuguée à la mer du vent, les creux peuvent alors atteindre jusqu’à 4 mètres. Dimanche, la mer du vent diminue et la houle de Sud-Sud-Ouest s’amortit de 2 mètres/2 mètres 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.