Les Tiki Toa empochent leur billet pour la Coupe du monde à Dubaï

Il faudra compter sur eux pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer. Les Tiki Toa ont conservé leur rang, ce samedi, en prenant le meilleur sur la sélection des îles Salomon. Les joueurs de Teva Zaveroni ont fait un sans-faute en remportant successivement l’ensemble de leurs matchs lors de cette Coupe d’Océanie des nations.

Dès l’entame de la rencontre, les Tiki Toa ont trouvé le chemin des filets grâce à Heirauarii Salem qui a marqué le premier but à la 30éme seconde de jeu. Les Tahitiens ont continué, dans la foulée, à mettre la pression sur leurs adversaires et ont inscrit un deuxième but, quelques minutes plus tard, d’une superbe frappe tendue de Tamatoa Tetauira.

Sereins, les Tiki Toa ont ensuite déroulé. A la cinquième minute, Heirauarii Salem, dit « Bibish », a réalisé le doublé. Les joueurs des Salomon ont ensuite haussé leur niveau de jeu, manquant à deux reprises de trouver le chemin des filets. Score à l’issue du premier tiers temps : 3 à 0 pour les hommes en rouge.

La deuxième période a été du même acabit. Rainui Tze-Yu a inscrit le 4éme but après deux minutes de jeu dans le deuxième tiers temps. Tearii Labaste a marqué dans la foulée sur coup franc, imité quelques secondes plus tard par Teaonui Tehau, auteur d’un superbe retourné. Quelques instants après, ce même Teaonui Tehau, a aggravé la marque sur un coup franc au ras du sol, après une faute d’un joueur salomonais. 7 à 0 pour les Tiki Toa.

« On est fiers »

La messe était dite. Les joueurs tahitiens ont donc pu aborder en toute confiance le troisième et dernier tiers temp. Et malgré une soudaine pression des joueurs des Salomon, en milieu de période, le gardien Jonathan Torohia est parvenu à préserver sa cage. Le score en est resté là. Une victoire sans partage.

Au coup de sifflet final, les Tiki Toa ont laissé éclater leur joie. Pour la septième fois de leur histoire, ils participeront à une Coupe du monde. « On s’est préparé pour ça. C’est un groupe qui va bien (…) Les garçons ont fait le job », s’est félicité Teva Zaveroni.

« Cela fait plaisir, surtout pour nous les anciens », a renchéri le capitaine de l’équipe Raimana Li Fung Kuee, « cela fait 7 compétitions qu’on enchaîne. Les Tiki Toa sont présents. Ils sont toujours là. On est fiers et on remercie les supporteurs, nos familles. Merci à tous ».

Le coach de l’équipe entend entamer rapidement la préparation de ses joueurs pour la Coupe du monde. « Il va falloir aller à l’extérieur. Au moins une fois à Dubaï (…) Il faut des congés. C’est difficile mais on a tout donné pour cette qualification. On va s’organiser. Si l’on veut aller chercher cette Coupe du monde, il faut nous donner des moyens humains et financiers », a conclu Teva Zaveroni.