Les Iles Sous-le-Vent placées en vigilance orange fortes pluies

« Cette nuit, des averses de forte intensité se sont développées de manière très localisée sur l’archipel. Par exemple, près de 80 litres par mètres carré ont été relevés entre 03 h 00 et 05 h 00 du matin sur la station de Parea à Huahine », indique le haut-commissariat dans un communiqué.

« Ce vendredi matin, le temps reste mitigé sur les Raromatai, et le risque de voir des averses ponctuellement marquées et orageuses persiste. Une accalmie se dessine dans l’après-midi avant un regain d’intensité pour la nuit de vendredi », ajoutent les services du représentant de l’Etat.

Ils invitent la population à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité, comme limiter les déplacements, ne pas s’engager sur les routes et les chemins inondés, et ne pas s’approcher des rivières en crue. Les Iles du Vent sont quant à elles placées en vigilance jaune.