Les catamarans prennent le contre-pied de la crise

Quatre cabines doubles, quatre salles de bains, des espaces entièrement équipés et climatisés : Poe Rava et Poe Here peuvent accueillir au maximum douze personnes. Deux nouveaux catamarans qui viennent agrandir la flotte de Poe Charter, connue pour ses excursions à la journée à Tetiaroa, à bord du maxi-catamaran Ohana.

Fort de 15 navires, la société entend accueillir la clientèle dans les meilleurs conditions possibles. « Actuellement 75% de notre clientèle réserve en direct. Il s’agit de résidents et de clientèle internationale majoritaire, européens, dont une majorité française » indique Bruce Andrieux, gérant de la société.

Malgré la crise, le patron se montre ainsi optimiste sur la résilience de la destination, et notamment sur la clientèle locale, à défaut de clientèle internationale. Ses projets de création de bases à Apataki et sur Tahiti sont d’ailleurs toujours d’actualité. « C’est vrai qu’avec la crise on est complètement à l’arrêt depuis de longues semaines, aujourd’hui ça doit repartir mais le trafic aérien n’a pas encore repris, donc on n’a pas encore de clientèle internationale, mais comme on est basé à Tahiti, on a quand même accès à la clientèle locale avec pas mal de résidents qui ont envie de bouger après des semaines de confinement. »

Désinfection systématique et mise à disposition de gel hydroalcoolique : depuis le confinement, la société a également mis en place un protocole sanitaire conforme aux préconisations du « Guide de recommandations barrière » diffusé par le ministère du Tourisme. En termes de distanciation physique, Bruce souligne que sa clientèle est souvent familiale, laissant ainsi cette mesure à la discrétion de ses clients. « On applique à la lettre les recommandation du gouvernement » insiste le gérant.

Pour faire face à la crise, la société propose de nouvelles formules aux résidents, comme les croisières, ou la location du catamaran avec ou sans équipage, de deux jours à plusieurs semaines sur le lagon de Tahiti ou dans les îles.