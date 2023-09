Le Pays lance des simulateurs d’empreinte carbone à l’usage de tous

Face au changement climatique et pour inciter un maximum d’acteurs du territoire à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, la Polynésie française met à disposition divers outils d’évaluation des émissions carbone :

Le « Guide des facteurs d’émissions carbone adaptés à la Polynésie française » disponible sur le site du Plan Climat de la Polynésie française : http://www.plan-climat-pf.org/public,

Un simulateur d’empreinte carbone individuelle également disponible en ligne :

Version simplifiée (complété en 2 minutes, environ 10 questions) :

https://www.simulcarbone-pf.org/ et via le QR code suivant pour un accès immédiat :

Version complète : https://www.nosgestesclimat-pf.org/

Ce simulateur détermine votre empreinte carbone annuelle, calculée par grandes catégories de la vie quotidienne (alimentation, transport, logement, numérique, etc.). Une fois cette dernière connue, des actions personnalisées sont proposées pour la réduire, indique le compte-rendu du Conseil des ministres.

L’ensemble des acteurs du territoire (Pays, communes, entreprises et citoyens) a désormais la possibilité de calculer et suivre son bilan carbone de manière fine et ainsi d’initier une démarche « bas-carbone ».

L’enjeu est important, puisque l’empreinte carbone moyenne locale est aujourd’hui de 11 tonnes de CO2 par habitant par an. Sur la base des évolutions techniques et des politiques publiques actuelles, elle serait de 9,7 tonnes à l’horizon 2030, alors que l’objectif mondial est d’atteindre 2 tonnes en 2050.

Le Plan Climat de la Polynésie française 2022-2030, en cours d’élaboration, doit proposer avant fin 2023 un scénario qui définira l’ambition climatique du territoire avec l’engagement de tous, indique le gouvernement.

