Forte houle en approche : les Australes en vigilance orange

Une imposante dépression, située à plus de 3 000 km au Sud du territoire, est à l’origine de la formation d’une puissante houle de Sud-Ouest. Et celle-ci va toucher une grande partie de la Polynésie française, à commencer par l’archipel des Australes, dès ce jeudi. Dans un communiqué, le haut-commissariat souligne le fait que cette forte houle représente un danger qui appelle à la plus grande prudence.

L’archipel des Australes a été placé en vigilance orange pour fortes houles par Météo-France. L’archipel des Tuamotu-Gambier (Tuamotu Ouest et Sud) est en vigilance jaune.

Au plus fort de l’épisode, sous l’effet de cette houle conjuguée à la mer du vent, des creux de l’ordre de 6 mètres sont attendus à Rapa demain, jeudi après-midi. Et ils seront supérieurs à 5 mètres sur le Nord de l’archipel en soirée.

Cette houle se propagera ensuite progressivement vers le Nord et l’Est, et concernera successivement, à partir de la fin de la nuit de jeudi à vendredi, les zones Sud et Ouest des Tuamotu et les Gambier, puis la Société. Les parties Centre et Nord des Tuamotu seront touchées vendredi après-midi.

Vendredi en début d’après-midi, les creux moyens au large atteindront 4m aux Iles-du-Vent. mais la houle, puissante, pourra occasionner des déferlantes de plus de 6 mètres en atteignant les récifs et côtes exposés des îles.

Le danger sera particulièrement marqué dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes.

Météo-France suit avec attention l’évolution de la situation et mettra à jour la carte de vigilance météorologique. La plus grande prudence est de mise.