Doutant de la fidélité de sa compagne, il ouvre le gaz et tente de mettre le feu au fare

Un homme de 35 a été condamné, ce mardi, à une année de prison avec sursis pour avoir tenté de mettre le feu au domicile familial, à Moorea. Persuadé que sa compagne le trompait, et alors qu’il était ivre, il avait ouvert le gaz et commencé à bruler les rideaux. “C’est la chose la plus grave que j’ai faite de ma vie. Je ne sais pas ce qui m’a pris”, a-t-il dit.