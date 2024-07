De Hawaii à Paofai, le périple de Fa’afaite

Sa dernière participation au Festival des arts du pacifique remontait à 2012. Partie représenter le fenua du 5 au 16 juin dernier au 13e festpac, à Hawaii, la pirogue double Fa’afaite est enfin parvenue à bon port, ce matin à Paofai, après une traversée de 25 jours. Fa’afaite est la seule pirogue, avec Marumaru Atua de Rarotonga, à avoir traversé le pacifique depuis le point d’attache Hawai’i.

Le voyage a été particulièrement éprouvant à en croire Moeata Galenon, navigatrice et membre de l’équipage accueillie chaleureusement par ses proches. « Le dernier tronçon a été un petit peu difficile, les dernières 48 heures, souffle-t-elle. De Bora bora on a eu du bon mara’amu, donc en fait le plus difficile a été la fin » .

Manque d’eau, absence de vent, dérive vers Kiribati, mara’amu, voile déchirée … C’est la première fois que Rarahu faisait un voyage aussi long à bord de la pirogue. De cette expérience, elle retient surtout la solidarité et la bonne humeur qui régnait sur le navire, entre les 15 matelots. « Ce que je retiens, c’est le taho’e. Parce que bien des fois on était au bord des larmes, je l’avoue, sourit-elle. Plus de 20 jours en mer, c’est difficile. Mais y avait toujours quelqu’un pour te faire rire, et puis le bon ma’a parce qu’on avait quand même pas mal de provisions. Même si on rêvait d’un bon steak-frites, ice cream, coca cola ! C’est la bonne humeur qui a fait qu’on a tenu jusqu’au bout » .

Enfin arrivés à terre, les membres de l’équipage ont été reçus par la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas et son homologue des sports Nahema Temarii. Tous pourront se reposer, tandis que l’embarcation va pouvoir se refaire une beauté. « Il y a tous les vernissages à refaire (…) il y a les voiles à racheter, donc ça requiert aussi des fonds. Ensuite, un carénage… je pense qu’on en a pour plusieurs mois, là ! » , conclut Moeata.