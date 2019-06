Zoom sur les trois "nouveaux" Tiki Toa

Le 18/06/2019 à 16:07

BEACH SOCCER – Les Tiki Toa ont accueilli dans leurs rangs trois nouvelles recrues : Heirauarii Salem, Teaonui Tehau et Gervais Chan Kat. "À eux trois, ils forment un bloc très complet qui amène un plus dans cette équipe", assure leur ancien capitaine et dorénavant coach Naea Bennett.



Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San et Naea Bennett

C’est une équipe rajeunie qui a assuré, lundi à l’ouverture de la coupe des nations de beach soccer de l’OFC, une victoire écrasante, 8 à 2, face au Vanuatu. Les Tiki Toa ont en effet intégré trois "nouveaux" joueurs, "des nouveaux entre guillemets parce que ce sont des jeunes qu’on avait déjà commencé à intégrer dans différents tournois", explique Naea Bennett, l’ancien capitaine de l’équipe qui est aujourd’hui leur coach.Ils se nomment Heirauarii Salem, Teaonui Tehau et Gervais Chan Kat. Ils viennent prendre les places laissées par Raimoana Bennett, "qui a été beaucoup blessé cette année", Naea Bennett et Teva Zaveroni. "À nous deux, on fait 80 ans dans l’équipe, rigole Naea, donc on a enlevé cette paire de 80 ans et rajouté de la fraîcheur.""Ce sont trois jeunes qui connaissent le beach soccer et qui méritent leur place dans l’équipe, poursuit-il. Heirauarii Salem, qui prend ma place, est un joueur complet, avec une intelligence de jeu et qui est très acrobatique. Dans ce sport, quand le jeu est bloqué dans le sol, on a besoin d’avoir des jeunes qui peuvent lever le ballon et enchaîner des bicyclettes, et c’est un peu sa spécialité, qui vient en complément avec Tearii Labaste."Quant à Teaonui Tehau, "Filou" pour les intimes, l’attaquant de Vénus, "il a beaucoup de vitesse, de rapidité, d’intelligence de jeu et, devant le but, c’est un buteur !", assure le coach.Enfin, Gervais Chan Kat est aussi "un joueur très rapide, très physique. Je pense qu’il ne doit pas connaître la fatigue, s’amuse à dire Naea Bennett, parce qu’il attaque, il revient, il a trop d’énergie. Et c’est difficile de marquer ce genre de joueur.""À eux trois déjà, ils forment un bloc très complet qui amène un plus dans cette équipe. Et il y a un bon équilibre avec les anciens."Naea Bennett est fier de la performance de son équipe, mais il concède toutefois que "ça fait bizarre de les avoir vu jouer hier sans nous, ça fait un pincement au cœur". "On savait que ce jour allait arriver, confie le coach. Mais je suis content que cette équipe a quand même pu bien jouer et gagner ce match contre les Vanuatu."Reste maintenant aux Tiki Toa à continuer sur leur lancée afin de gagner leur place pour la prochaine Coupe du monde au Paraguay.