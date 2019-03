Yuka en tête des applis éco-responsables les plus utilisées en France

Le 13/03/2019 à 09:35

TECHNOLOGIES - Connaissez-vous Yuka ? L'appli éco-responsable lancée en 2017 est en tête des plus utilisées par les Français en 2018.

Le rapport Médiamétrie 2018 sur Internet en France place Yuka en tête des applications éco-responsables les plus utilisées par les Français. 3.8 millions de personnes l'utilisent chaque mois...



Yuka est une application gratuite qui permet de déchiffrer les étiquettes. Pratique lorsqu'on souhaite faire attention à la composition des produits que l'on consomme. En magasin, vous pouvez utiliser Yuka pour scanner le code-barre d'aliments, mais aussi de cosmétiques. Vous découvrez ainsi la note du produit sur 100 et un code couleur : vert pour excellent et bon (de 50 à 100), orange pour médiocre (25 à 50 sur 100), rouge pour mauvais (en dessous de 25).





La qualité nutritionnelle, les additifs et le fait que le produit soit bio ou non contribuent à la notation. Et lorsque le produit est mauvais, l'application vous propose même une alternative.