Yudi et Sebastian, les acrobates du Magic Circus of Samoa

Le 19/03/2019 à 13:03

SPECTACLE - Ouvert depuis le 7 février sur le site de Outumaoro, le cirque des Samoa rangera son chapiteau ce dimanche. Yudi et Sebastian, deux artistes originaires de Colombie, font le show chaque soir, sous l'œil ébahi des spectateurs.





Yudi Serna Rodriguez et son époux Sebastian Moreno Delgado, s’entraînent quotidiennement très dur et avec passion pour réaliser leur performance à la perfection. "Je trouve cette vie géniale. Mis à part le travail qu’on doit fournir tous les jours et qui me passionne beaucoup, tu peux voyager, voir et connaître de nouvelles choses" confie Judy. "Et c’est à chaque fois différent. Nous devons nous entraîner tous les jours, mais j’adore ça" ajoute Sebastian.Yudi et Sebastian ont intégré le Magic Circus of Samoa il y a 7 mois. Auparavant, les deux artistes travaillaient pour le cirque Happy Dream au Japon. Et pour rien au monde, ils n’échangeraient leur vie d’artiste du cirque.

"Lorsque je réalise ma performance et que j’entends les applaudissements, que les gens crient, que je ressens leur joie et leurs émotions, ça me rend heureuse. C’est ça qui me plaît dans le cirque" nous dit Yudi. "Quand je joue et que les gens applaudissent ou crient, c’est ce qui me plaît. Lorsque tu travailles dur tous les jours pour t’améliorer et que les gens le reconnaissent, c’est cela qui me rends le plus heureux" explique Sebastian.



Rédaction web avec Sam Teinaore Le numéro le plus périlleux du Magic Circus of Samoa est le globe de la mort. Depuis la création du cirque, ce numéro a toujours été exécuté par des hommes. Yudi est la première femme à l’avoir dompté. Quoi de plus normal pour quelqu’un dont les parents et les grands-parents ont travaillé dans un cirque.

PRATIQUE



Magic circus of Samoa

Tous les jours sauf le lundi.

Mardi : 19 heures

Mercredi : 19 heures

Jeudi : 19 heures

Vendredi : 19 heures

Samedi : 14 et 19 heures

Dimanche : 16 heures



Durée 2h15



Tarifs

- 1 500 Fcfp pour les enfants de -12 ans (2000 en VIP)

- 2 500 Fcfp pour les adultes (3000 en VIP)

Places en vente en ligne. Cliquez ICI

Frais web : +100 Fcfp par place achetée en ligne.