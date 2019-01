Wayward Pines : avenir incertain

Le 28/01/2019 à 11:56

Lundi 21 janvier à 19h25, suivez 2 nouveaux épisodes de la saison 2

Theo tente une expérience avec Margareth, la femelle Abbie capturée, et met au jour ses qualités d'empathie. Il est désormais persuadé que celle-ci est le chef de la horde sauvage et que les Abbies masculins lui obéissent aveuglément



Jugement

Le docteur Pilcher est mort, mais son rêve d'une ville idéale qui perpétuerait l'humanité lui survit. La première génération a repris les rênes de Wayward Pines et se montre aussi radicale dans sa gestion des lieux que ses anciens responsables. Tous les adultes ont été cryogénisés et les habitants qui tentent de s'évader sont systématiquement sacrifiés. Après trois ans et quatre mois passés en caisson, Ben est finalement réveillé grâce à Amy qui a plaidé sa cause. Toutefois, le jeune homme doit faire face à l'hostilité générale de la population car Ethan, son père, est considéré comme le responsable de la mort de Pilcher

Série américaine créée par Mark Friedman et Chad Hodge

Avec Jason Patric, Kacey Rohl, Nimrat Kaur, Djimon Hounsou,...