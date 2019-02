Vous êtes absent ? Un robot prendra votre place à l'UPF

Le 14/02/2019 à 16:42

EDUCATION - Les nouvelles technologies se déploient à l’université avec des cours en ligne, mais surtout un robot de télé présence. Grâce à cette technologie, il est possible de suivre des cours à distance et d’interagir avec les professeurs ou les étudiants en cas d’absence prolongé par exemple. L’université teste actuellement ce nouvel outil de communication.

Un écran sur roulettes, qui se commande à partir d’une simple application . Le robot beam est actuellement testé à l’université. Équipé de deux caméras, l’une pour le diriger, l’autre pour communiquer, il permet d’interagir avec un professeur ou des étudiants. "C'est l'étudiant ou la personne à distance qui prend la main sur ce truc-là et peut se déplacer dans le lieu où sera posé le robot. Ça peut être sur un campus, dans une classe, sur une île... À partir du moment où il y a un peu d'électricité, du Wifi, ça fonctionne", explique Christophe Batier, responsable pôle Technologies, informatique et communication pour l'enseignement.



Cette révolution numérique s’avère utile pour des étudiants victimes d'un accident de la vie et qui souhaitent suivre leurs cours à distance ou maintenir le lien social avec leurs camarades. "On a un dispositif physique qui permet de donner la sensation que la personne est là avec nous. Et ça c'est important sur des activités de groupe, en complément du cours, des activités classiques, il y a beaucoup de moments informels sur un campus (...) Ces objets là viennent compléter un Skype, remplacer une visioconférence (...) C'est un vrai lien social quand on est enfermé à l'hôpital ou dans une chambre depuis 15 jours, un mois..."