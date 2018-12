Votre réveillon de la Saint-Sylvestre sur TNTV !

Le 26/12/2018 à 15:04

Divertissement et animation musicales 100% Fenua pour finir l'année en beauté sur TNTV.

19.25 La famille Chèvre-Miel

Papa Tihota et sa famille chèvre et miel débarquent sur TNTV. Papa Tihota qui s’était fait remarquer lors de la première édition du Tahiti Comedy Club, s’est entouré de sept acteurs locaux tels que Teiva Manoi dit Minos ou encore Ramond Tauraa. La famille chèvre et miel est un clin d’oeil à la famille polynésienne, avec les parents, les frères et soeurs, les mo’otua… Tous les personnages vont se retrouver lors d’un conseil familial afin de partager les terres de leur tupuna. L’occasion de se retrouver les uns les autres. De péripéties en quiproquos, ils vous embarqueront dans leur univers loufoque et déjanté au travers d’un enchevêtrement de questions existentielles et de conflits d’identités socioculturels… Fous rires garantis avec cette famille haute en couleurs sur TNTV !



21.00 Concert to'are de Maruao

Maruao va nous présenter les nouvelles créations qui composent leur dernier album Faarue, « lâcher prise ». Sous le magnifique tumu ora du paepae, les pieds dans le sable, Maruao, nous promet un concert exceptionnel et inédit.



22.50 Concert To'are de Manavib's

Les mises en scène originales et les différents styles musicaux sauront vous combler. La force de Manavib’s, c’est sa capacité à faire participer le public. Préparez-vous à danser aussi bien sur des musiques internationales que sur des chansons locales !



00.10 Best of Fenua Vibes



Pour finir l'année en beauté et en musique TNTV vous propose un programme 100% FENUA :