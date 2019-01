Votre film à la carte du 22 janvier : Unstoppable

Le 18/01/2019 à 15:30

Après décompte de vos votes, vous avez choisi le film d'action "Unstoppable". Mardi 22 janvier à 19h25, très bon film à la carte sur TNTV

DR



Film d'action américain avec Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, ...



Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-ci ne déraille et répande une flaque toxique qui décimera la ville complète.