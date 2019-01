Viti victime d’un mystérieux brouillage

Le 21/01/2019 à 14:22

INTERNET - Depuis jeudi dernier, plusieurs dizaines d’abonnés Viti n’ont plus Internet. L’antenne locale de l’Agence nationale des fréquences tente de repérer l’origine du problème. Vodafone a été victime de la même panne, résolue la semaine dernière.

Bertrand Parent



Depuis cinq jours, les plaintes se succèdent auprès de l’opérateur Internet Viti. Principalement sur la côte Ouest, à Faa’a et Punaauia, plusieurs dizaines d’abonnés n’ont plus accès au réseau Internet via leur box. Pensant d’abord à un problème de matériel interne, les équipes techniques de l’opérateur privé ont procédé à de la maintenance sur leur réseau. En vain.Visiblement, le problème provient d’une fréquence qui brouille la connexion entre les antennes relais et les clients de Viti. Ce lundi midi, l’opérateur a donc demandé l’ouverture d’une investigation à l’ANFR, l’agence nationale des fréquences, qui possède une antenne locale à Tahiti. "Ils nous ont donné les éléments en leur possession, confirme-t-on à l’ANFR, et nous allons dès ce lundi après-midi rechercher l’origine du brouillage."Dans la plupart des cas, ce brouillage n’est pas mal intentionné. Il s’agit souvent d’un "répéteur", un dispositif électronique qui compense les pertes de transmission en amplifiant et traitant éventuellement le signal. En résumé, c’est une sorte de booster de signal quand son Internet est trop faible. Normalement l’usage de ce système est interdit.La semaine dernière, un répéteur, positionné sur le bateau d’un particulier, a justement été identifié par l’ANFR, ce qui a permis de résoudre le même type de panne qui impactait cette fois-là les clients de Vodafone.Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez passer un véhicule surmonté d’une antenne qui ressemble étrangement à un pistolet : il ne s’agit que de la voiture de l’ANFR qui tente de repérer l’origine du brouillage qui prive d’Internet les clients de Viti.Chez Viti, on croise les doigts pour que la résolution de la panne soit rapide et assure qu’un geste commercial sera fait pour les clients victimes de cette panne.