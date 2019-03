Violence entre frères : "Il a de la haine pour nous, les Témoins de Jéhovah"

Le 21/03/2019 à 13:09

JUSTICE – Deux frères comparaissaient, ce jeudi devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique, pour une bagarre au cours de laquelle l’un des deux avait eu le nez cassé. Une rixe fraternelle liée au fait que le plus jeune ne supporte pas l’appartenance de son frère aux Témoins de Jéhovah.