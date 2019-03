Vincent Truchet immortalise la championne d'apnée Alice Modolo en Polynésie

Le 11/03/2019 à 10:32

INVITES DU JOURNAL - Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée est en Polynésie à l'invitation de Vincent Truchet, photographe animalier. L'occasion de séances photo hors du commun dans les eaux turquoises des Tuamotu. Ils étaient les invités du journal de Tahiti Nui Télévision dimanche :

Crédits photo/vidéo : Vincent Truchet"C'est une belle reconnaissance d'autant plus que c'était la première fois dans l'histoire du Salon des Beaux Arts qui existe depuis 1861 que la photo sous-marine était représentée. C'était la première année et j'ai eu la chance d'avoir cette médaille d'or qui m'a été décernée.""Oui, je suis photographe animalier avant tout mais la découverte d'Alice m'a donné envie de changer un peu mes habitudes et aller à sa rencontre pour essayer qu'elle puisse à son tour aller à la rencontre des animaux sous-marins qui peuplent les eaux de Polynésie et voir les interactions qu'il peut y avoir entre eux.""Beaucoup de respect parce que je pense que ça demande beaucoup de travail et de passion pour en arriver là où elle est. J'aurai bien aimé faire les photos en apnée comme elle mais je n'ai pas ses capacités ! (...) J'étais en bouteille."(...)"Le maître mot c'est la patience, savoir attendre, la connaissance des animaux aussi. Ça nous permet de savoir à quel moment on peut les approcher, à quel moment rester en retrait pour ne pas les déranger. C'est surtout là-dessus qu'on essaie de travailler avec Alice, là où j'ai mis l'accent : qu'on prenne du plaisir dans notre travail mais surtout qu'on ne dérange pas les animaux, qu'on ait toujours une approche douce et qu'on soit d'abord en position d'observer, que ce soit les animaux qui viennent à nous et pas l'inverse. Ne pas forcer la rencontre puisque de toute façon, une photo issue d'une rencontre forcée sera une mauvaise image.""Physiquement c'est beaucoup de travail sous l'eau et hors de l'eau et ma spécificité c'est plus le travail hors de l'eau. Ma spécificité hors de l'eau c'est plus le travail hors de l'eau puisque j'ai toujours dû coupler mon travail et mon entraînement donc j'ai réussi à m'adapter et faire beaucoup d'entraînements hors de l'eau et privilégier le mental.""Non, en effet, je suis chirurgien dentiste et donc il a toujours fallu que je couple l'entraînement et le haut niveau.""Les belles rencontres ça marche forcément très bien et très vite (...) Moi mon rêve c'était d'aller rencontrer les animaux marins et lui a voulu immortaliser cette rencontre et ça a été une expérience inoubliable.""C'est vrai qu'à mes habitudes j'évolue dans le grand bleu le long d'un câble, et là j'étais lâchée dans l'immensité de l'océan à la découverte des animaux marins. Vincent m'a énormément guidée pour savoir comment approcher et ne pas embêter les animaux. (...) Par exemple la raie manta paraît docile mais il faut savoir l'apprivoiser donc il a fallu que Vincent me guide et qu'on soit patients pour avoir de magnifiques clichés. Et puis les requins, c'était vraiment très fort en émotion d'être immergée dans leur univers et ne faire qu'un avec eux.""Tout à fait. On est en début de saison et pour moi ça a été un très bon entraînement physique puisque je répétais des apnées dans des conditions qui ne sont pas faciles puisqu'il y a beaucoup de courant et je devais aussi respecter aussi certaines lignes de conduite pour Vincent, pour qu'il puisse réaliser le meilleur cliché. Il y avait les animaux à rencontrer avec beaucoup de douceur et d'appréhension et il y avait aussi le cliché sous-marin qu'on voulait obtenir. Beaucoup de choses à prendre en considération. Ce n'était pas évident.""Mon rêve c'est de réaliser 100 mètres et d'être la première Française à réaliser 100 mètres.""Le but est de partager avec le plus grand nombre et essayer de véhiculer un message. De mon côté c'est la protection de l'environnement, l'approche des animaux, du côté d'Alice c'est plus l'apnée. Les photos vont nous servir dans des médias en France. On envisage peut-être une exposition et d'autres projets à venir."