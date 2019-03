Village tahitien : 45 jours supplémentaires pour finaliser le contrat

Le 23/03/2019 à 09:35

TOURISME – Le projet de Village tahitien est mal engagé. La période de négociation de 200 jours prévue au protocole signé en août dernier par le groupement Kaitiaki Tagaloa et TNAD est arrivée à son terme vendredi sans que certaines conditions contractuelles n’aient été réalisées. Le groupement a pu obtenir un délai supplémentaire de 45 jours.

Rédaction web avec communiqué

Le groupement Kaitiaki Tagaloa et Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) avaient signé le 17 août dernier un protocole d’engagement afin de finaliser les éléments contractuels du projet de Village tahitien. La période de négociation prévue au protocole, fixée à 200 jours, est arrivée à son terme ce vendredi 22 mars.C’est dans ce contexte que la direction générale de TNAD et le Vice-président de la Polynésie française, Teva Rohfritsch, s’étaient rendus à Auckland en Nouvelle Zélande, du 15 au 18 mars derniers, afin de vérifier la capacité du groupement Kaitiaki Tagaloa à respecter les termes du protocole d’engagement."À ce jour, certaines conditions contractuelles ne sont toujours pas réalisées", a indiqué TNAD dans un communiqué envoyé aux rédactions vendredi soir.Afin de permettre au groupement Kaitiaki Tagaloa de se mettre en conformité avec l’ensemble des points du protocole d’engagement, il a été décidé de prolonger la période de mise au point des contrats de 45 jours supplémentaires."La direction de TNAD et le gouvernement de la Polynésie française sont déterminés à s’assurer, avant la fin de la période de négociation fixée désormais au 6 mai 2019, des capacités techniques et financières de l’ensemble des entités du groupement, à porter le volume d’investissement nécessaire pour mener ce projet à son terme", a également précisé le communiqué.Un comité de pilotage du projet devrait se réunir le 2 avril pour faire un point d’étape sur les négociations en cours.Pour rappel, TNAD avait lancé en novembre 2017 une procédure d’appel à projet international en vue de l’attribution de 6 lots à vocation touristique, sur les 16 que compose le projet général du Village tahitien, situé dans la commune de Punaauia.Les 6 lots de l’appel à projet sont destinés à la réalisation de 4 hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles, pour une capacité totale de 1300 chambres, et de 2 résidences hôtelières de 600 unités.À l’issue de la procédure de consultation, le groupement Kaitiaki Tagaloa, composé d’investisseurs néo-zélandais et samoans, a été déclaré lauréat de l’appel à projet le 13 avril 2018.