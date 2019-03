Village de l’alimentation : quand les enfants se chargent d’en sensibiliser d’autres

Le 28/03/2019 à 15:37

SANTÉ - Le village de l’alimentation et de l’innovation a ouvert ses portes ce jeudi à la Maison de la culture. Une 2e édition qui a toujours le même objectif : encourager tout un chacun à adopter une alimentation saine et équilibrée. Les scolaires étaient au rendez-vous dès l’ouverture. Ils ont été accueillis par d’autres enfants... animateurs de stands.



Rédaction web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua-Mu San

Le village de l’alimentation et de l’innovation, ce n’est pas que des stands tenus par des adultes. Cette année, les enfants de l’école Tamahana ont démontré tout leur savoir-faire en animant un atelier du goût."Je montre que la vue peut nous influencer parce que dans notre expérience, on avait mis deux jus, explique Kahiloa, élève en classe de CM1. Il y avait un jus d’ananas, et un autre jus, d’ananas aussi, sauf qu’on y a rajouté du colorant alimentaire pour tromper les gens. Mais là, quatre personnes ont trouvé directement ce que c’était, donc ça nous a un peu impressionné !"Si ces élèves ont pu tenir le rôle d’animateur, c’est parce que leur école est la toute première à avoir été choisie comme établissement pilote lors de la première édition de l’événement, l’an dernier.Durant leur année scolaire, ils ont été formés à adopter une alimentation saine et équilibrée. Le public est ravi, comme Patricia, qui se dit "agréablement surprise par l’efficacité de ces enfants à promouvoir les produits qui existent en Polynésie comme le gingembre, la vanille, le basilic, des produits indispensables et essentiels dans la cuisine".Plus loin, d’autres élèves de l’école Tamahana ont pris eux-mêmes l’initiative d’animer un stand. L’idée est de tromper le public par le goût.L’année dernière, plus de 750 élèves ont participé au village de l’alimentation et de l’innovation. Cette édition gardera ses portes ouvertes jusqu’à dimanche à la Maison de la culture.